會地去年新盤累售2307伙、連車位吸金265億　今年推五盤涉逾千伙

去年新盤銷情旺。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團2025年新盤銷情理想，全年累售2,307伙，連同車位銷售額共265億元，較去年增長兩成，創近四年銷售金額新高。



新一年推五個項目 涉逾1000伙

黃光耀透露，集團新一年將推出五個項目，共逾1,000伙單位。主力推黃竹坑站港島南岸第6期，合共617伙。項目將於短期內命名，預計今年首季推售。而古洞24區項目將於年中推出，第一期457伙單位。

豪宅項目方面，集團將推出中環士丹頓街55號項目，提供約100伙，主打一房及兩房。另推出山頂種植道1號第3期，設有6伙大宅，面積約6,000至7,500平方呎，較同系1及2期為大。而九龍半山龍庭里超級豪宅項目，將推售15伙分層單位，面積皆逾4,000平方呎。

料今年樓市最少升5％ 豪宅最少升8％

談及樓市發展，黃光耀指出，受惠於美國減息、股市造好帶來財富效應，及外來人才帶動住屋需求等因素，2025年樓市價量兼備。

展望2026年，黃光耀相信，隨著眾多利好因素帶動，將吸引更多買家入市，並且料豪宅市場將跑出。他預測，今年樓市將升5至10％，而豪宅市場升8至10％ 。

佐敦谷住宅地今日截標。黃光耀指，減息令發展商融資成本減低，將刺激投標意欲。他相信，發展商今年將積極投地，入標價亦會更進取。