西沙2A期SIERRA SEA明再賣218伙　截收40677票、超購逾185倍

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA明日（21日）展開第三輪銷售218伙，入場費365.94萬元。發展商表示，經核數後共接獲40,677個購樓意向登記，當中包括745票為代理入票，以明日價單發售的218伙計算，超額認購逾185倍。



第三輪銷售218伙 部分升價2至4%

發展商早前表示，銷售安排第3號包括6號價單155伙單位，餘下屬於1、2、3和5號價單單位，超過一半為原價加推。提供5種戶型，涵蓋2A期所有戶型，分布於第1、2、3和5座，提供不同景觀單位選擇，部分單位價格調升2至4%。

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA。

第三輪銷售入場365.94萬起

至於第三輪銷售218伙，戶型涵蓋一至三房，折實入場由365.94萬元至993.99萬元，折實呎價為10,157元至15,300元。當中入場單位為第1座G2層J室，屬一房間隔，實用面積299平方呎，折實售365.94萬元。

項目明日上午進行第三輪銷售，分兩個組別，當中A組買家屬大手客，可購買3至4伙，B組買家為散客，可買1至2伙。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。