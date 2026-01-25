新地西沙2B期SIERRA SEA三房套示位曝光　採「與自然接觸」為主題

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA首張價單提供155伙，今批折實平均呎價11,328元。發展商近日開放四伙示範單位予傳媒參觀，當中一伙三房套連家具無改動示範單位，採「與自然接觸」為設計主題。



三房套連家具無改動示位 採「與自然接觸」為設主題

當中一伙三房套連家具無改動示範單位參照第2座20樓A單位為藍本，實用面積為657平方呎，以「與自然接觸」為設計主題，營造一個充滿自然氣息的居住空間。單位設38平方呎的露台連工作平台，可延伸室內空間並引入自然光線，客廳飯廳及睡房均配窗簾，方便調節光線。

客飯廳方正實用，連露台玻璃趟門引入自然光線，以淺木色為主，配綠色及藍色元素。地板為木紋地材，搭配簡約家具，空間既舒適又實用。特色牆以多功能洞洞木質牆板設計，住戶可靈活掛放植物與裝飾品。客廳擺放藍色絨面梳化、咖啡桌。至於，廚房採梗廚設計，設白色工作檯面及淡雅綠色廚櫃，配不同廚房家電。

主人套房延續自然色系

睡房方面，主人套房延續自然色系主調，以柔和暖色點綴，房間方正實用，採光充足，設有窗戶及對流通風。床頭位置設有矮木櫃，結合抽屜收納，上方延伸為梳妝檯。同時另設藤織元素特色櫃門及收納層架，並配備兼具照明及掛衣功能的燈具。

兒童房加入植物、動物及自然主題裝飾

其中一間睡房為兒童房，以活潑而自然的配色打造童趣空間，配備睡床、書桌及收納櫃，兼顧學習及休息需要。牆身及家具以淺木色配合大地色系點綴，並加入植物、動物及自然主題裝飾元素。至於，另一間睡房改為多用途房間，色調以綠色及木色為主，可作書房、客房或興趣空間。

浴室方面配備淋浴間、洗手盆及坐廁，地面及牆身鋪淡雅石紋磚，特大鏡櫃內藏燈槽、電插座及收納。

