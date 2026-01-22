101 Kings Road錄2宗撻訂、輸逾233萬　上源買家3年後撻訂輸160萬

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road單日錄2宗撻訂個案，共涉及樓價2331.5萬元，今棄購料共輸逾233萬元訂金。



據成交紀錄冊顯示，涉及兩伙101 Kings Road，分別為17樓H室，以及9樓C室，實用面積432及568平方呎，屬兩房及三房間隔，於2024年11月及2025年至3月沽出，成交價941.5萬及1390萬元。

惟上述兩伙單位於2026年1月21日被列為終止交易，料眾買家已撻大訂，並遭發展商各沒收10%訂金，即合共涉逾233.15萬元訂金。

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road。

屯門掃管笏上源撻訂 買家三年後撻訂輸160萬訂

另外，萬科香港旗下屯門掃管笏上源亦錄一宗撻訂，涉及樓價1,600萬元，今棄購料共輸160萬元訂金。發展商落實下周一（26日）招標重售。

據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為第1B座1樓D室，實用面積1,248平方呎，屬四房雙套間隔，於2022年10以1,600萬元沽出，當時買家採3年成交期，獲發展商提供提前入住優惠、提前付清樓價現金回贈等。

惟上述撻訂單位於2026年1月22日被列為終止交易，料買家已撻大訂，並遭發展商沒收10%訂金，即合共涉160萬元訂金。