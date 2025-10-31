房屋局：一手私樓潛在供應微升至10.2萬伙　現樓貨尾減至2.6萬伙

據房屋局最新數據，截至2025年9月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應約10.2萬伙，按季度回升1,000伙，結束過去連續5個季度連跌情況，至於現樓貨尾數目出現回落，最新跌至約2.6萬伙。



細分各個類別，落成但仍未賣出的現樓貨尾單位約2.6萬伙，按季減少1,000伙，屬於一年新低；興建中但未賣出的樓花單位約6.2萬伙，按季減少2,000伙，創2021年第3季以來、4年新低。至於已批出土地（熟地）並可隨時動工的單位約1.4萬伙，按季增加4,000伙。

同時，2025年第三季施工量只有800伙，按季減少68%，屬於近13個季度最少；而首三季累計施工量6,900伙，亦按年大減62%。

落成量方面，第三季錄得3,300伙，按季減少28%，近5個季度最少，而首3季度累積落成量1.34萬伙，按年增加24%。