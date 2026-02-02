仲量聯行：過去5年股市領先樓價兩個月　股市強勁住宅有望獲支撐

仲量聯行發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指出，過去五年恒生指數平均領先住宅資本值約2.2個月，顯示恒生指數與住宅資本值之間存在顯著相關性，此滯後主要源於樓市流動性較低及交易登記程序所需時間較長。



根據市場數據顯示，自2020年6月起，恒生指數與住宅資本值呈同步走勢。然而，自2024年7月起，兩者走勢出現分歧：恒指持續反彈，住宅資本值雖未同步上揚，但跌幅明顯收窄，並於2025年8月起錄得輕微回升。此現象表明，儘管股市與樓價波動幅度存在差異，仍維持基本方向一致性。

↓↓恒生指數與住宅資本值↓↓

股市強勁、住宅市場有望獲得支撐

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，受惠於股市的強勁表現，香港住宅市場有望在近期獲得支撐。市場普遍預期2026年將進一步減息，料進一步提高投資信心。然而，歷史趨勢顯示樓價走勢通常滯後於股市，反映其調整速度較慢。儘管市場情緒逐步改善，高企的庫存水平及持續的宏觀經濟不確定性，仍將拖慢復甦步伐，該行對市場前景抱審慎樂觀態度。

事實上，去年恒生指數於年初至年尾反彈27.8%。香港交易所的日均成交額於2025年達到2,498億港元，按年大幅上升約90%，香港二手住宅市場亦同步同拾動力，2025年成交量錄得42,292宗，按年增長16.9%；總成交金額達2,990億港元，按年上升14.4%。

股票市場日均成交額、住宅二手成交宗數 呈正向關聯

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指出，從過去十年的歷史趨勢可見，股票市場日均成交額的年度平均值與本地住宅二手成交宗數呈現持續正向關聯。數據顯示，股市活躍度與住宅成交規模長期保持高度協同。同步走勢主要受「財富效應」驅動。

據投委會統計，《零售投資者研究2023》，約58%的香港成年人為股票投資者，反映出自往年以來持續上升的趨勢。當股票資產升值時，投資者感知淨資產增加，財務信心提升，並傾向進行資產配置多元化。股票投資所產生的資本利得往往轉化為流動資金，並流入有形資產，尤其是被視為香港首選的穩健投資形式—住宅。總括而言，儘管股市與住宅市場之間並無直接因果關係，但歷史數據顯示兩者高度聯動，反映整體宏觀經濟情緒。