家庭客半粒鐘睇樓連簽約 高估價8%購囍逸兩房 皆因心儀一樣嘢！
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市氣氛逐步向好，二手市場亦加快成交。入年約七年的粉嶺半新盤囍逸，屋苑一伙兩房單位，近日以568萬元成交，呎價約11,292元。據悉，該家庭客買家因心儀單位採梗廚設計，半小時內睇樓並即場簽約完成成交。而原業主持貨約8年，帳賺44.8萬元或約8.6%。
美聯物業聯席區域經理陳梓彬表示，上述成交單位為囍逸2座低層J室，實用面積503平方呎，採兩房連儲物房間隔。單位近日以568萬元成交，呎價約11,292元。放盤相片可見，單位開則方正，內籠新凈。
↓↓囍逸2座低層J室↓↓
家庭客心儀梗廚設計 半小時內完成入市
代理透露，新買家為家庭客，在市場覓盤已久，因合乎預算的單位大多為開放式廚房，而一直未能入市。直到參觀上述單位時，見是梗廚設計完全符合要求，該買家即場「零議價」決定承接，由睇樓到正式簽約僅花半小時。
高估價最多約8.2%
參考網上銀行對該物業的估價，恒生估價為540萬元，而中銀估價為525萬元。換言之，該單位的成交價較估價高最多約8.2%。
上手持貨約8年 升值44.8萬
資料顯示，原業主早於2018年12月購入單位，當時造價523.2萬元，持貨約8年帳賺44.8萬元，期間樓價升值約8.6%。
