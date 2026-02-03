中原：億元豪宅成交「每日一宗」！連升兩月創新高　內地買家急增

踏入2026年，豪宅新盤大額成交持續。中原地產根據《一手住宅物業銷售資訊網》及綜合市場資訊統計，一手市場逾億元交投量已連升兩個月。單在1月份，成交宗數高達26宗，平均幾乎每日一宗，涉資逾53億元，按月分別急升七成及五成。與去年同期僅錄得3宗、涉資約4.6億元相比，今年增幅更達七倍及十倍，料創下香港單月豪宅買賣宗數的歷史新高。



恒隆藍塘道23至39號近4.5億沽 成上月最大宗豪宅成交

上月億元成交主要來自港島區，佔23宗或近九成，其餘3宗屬九龍區。由恒地與新世界合作的西半山天御表現最突出，合共錄得10宗，涉及金額逾17億元，平均每宗成交價高達1.7億元。當中，1座39樓全層戶，設四房四套房連家庭間及溫室，實用面積5,577方呎，連兩個車位以4.22億元成交，呎價高達75,831元。

恒隆地產發展的跑馬地藍塘道23至39號，上月亦沽出31A及B號相連大屋，實用面積共9,186方呎，成交價近4.5億元，呎價48,682元，成月內最大宗豪宅成交。

西半山天御。（資料圖片）

跑馬地藍塘道23至39號，上月亦沽出31A及B號相連大屋，實用面積共9,186方呎，成交價近4.5億元，呎價48,682元，成月內最大宗豪宅成交。（中原數據）

豪宅市場不乏大手客 近兩周最大宗涉資8.6億

豪宅市場頻頻錄得大手客掃貨。樂聲電子旗下淺水灣豪宅項目1 South Bay Close，上月共售出6伙，涉資高達8.6億元。據知，該批單位由同一組買家購入，呎價最高見10.27萬元。這宗交易亦是繼去年12月太古地產南區豪宅深水灣道6號獲同一組買家以22億元購入兩幢獨立屋後，近兩周最大宗的大手掃貨。

南區1 South Bay Close。（資料圖片）

去年第四季億元成交達44宗 創歷史季度新高

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠銀行連環減息，去年下半年開始樓價見底回升，內地買家加快入市，刺激逾億元的大額成交頻現。中原樓市大數據顯示，2025年第四季一手市場樓價1億元以上買賣登記共有44宗，涉逾90億元，分別按季上升91%及109%，同時打破2024年及2018年第二季同錄得的39宗紀錄，創歷史季度新高。

內地買家按季急升逾一倍 料首季億元成交達50宗

同季豪宅買賣中，16宗由普通話拼音登記的買家購入，按季急升逾一倍，涉資逾26億元，並追平2018年第二季的16宗紀錄。陳永傑稱，樓市小陽春已確認提早出現，豪宅將繼續充當樓市「火車頭」角色，預料2026年首季億元級一手豪宅成交宗數有望達50宗，再度挑戰新高。