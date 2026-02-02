西沙第2B期SIERRA SEA加推131伙　均價12,830元　周六價單售218伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA，昨日次輪銷售350伙即日沽清。發展商於今日（2日）再加推第5號價單，涉及131伙，另推出新一份銷售安排，於本周六（7日）以價單形式推售218伙，折實平均呎價為12,830元，另推20伙以招標形式發售。



新地代理執行董事陳漢麟表示，項目第5號價單涉及131伙，包括66伙兩房及65伙三房。扣除最高15%優惠後，折實售價由465.97萬至1,016.51萬元，折實呎價由10,174元至14,821元。他透露，該批價單單位市值超過10億元，由於是次加推單位中大部分單位屬高層單位，故部分單位提價1%至3.5%。

第5號價單入場單位465.97萬

當中入場單位為第1座3樓H單位，實用面積為458平方呎，折實售價為 465.97萬元。而最低呎價單位為第1座3樓H單位，實用面積為458平方呎，折實呎價10,174元。

新地副董事總經理雷霆（左）；新地代理執行董事陳漢麟（右）。

本周六價單售218伙 本周四截票

新地副董事總經理雷霆形容，昨日次輪銷情為「清風送爽，極速沽清」，故項目今日發出5號價單應市，同時上載新一份銷售安排涉及238伙。於本周六以價單形式發售218伙，當中有153伙兩房，65伙三房，折實平均呎價12,830元，價單價計市值近16億元，將於本周四截票。而其餘20伙於本周五起以招標形式發售。

西沙第2B期Sierra sea。（資料圖片）

入場單位為461.89萬

該批218伙單位中，入場單位為第1座2樓H單位，實用面積458平方呎，採兩房間隔，折實售價為461.89萬元。至於，最低呎價單位為第1座2樓H單位，屬於458平方呎兩房單位，折實呎價為10,085元。

共93伙供大手客選購

當日銷售安排將分為A組和B組，Super A組客人最少買3伙，最多買4伙；A1組客人可購買1伙超過600平方呎3房單位；B組客人只能購買1伙，A組共有93伙單位可供選擇，如有剩餘單位將撥入B組選購。