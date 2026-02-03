白石角半新盤嘉熙三房1108萬連車位沽　上手6年帳蝕近四球離場！

二手市場氣氛改善，買家入市步伐加快。白石角嘉熙一伙三房套單位獲區內租客以1,108萬元連車位承接，呎價約15,518元。原業主於6年前買入單位連車位買入，帳蝕385.9萬元或約25.8%。



美聯物業分行營業經理吳仲軒表示，是次成交為白石角嘉熙8A座高層B室，實用面積約714平方呎，為三房套連工人套房設計，座向東北。

單位原叫價1,180萬元，放盤約10個月，終以1,108萬元連同車位一同沽出，呎價約15,518元。至於，新買家為區內租客，因其環境清幽，間隔實用，睇樓三次後議價成功買心頭好。

連車位6年帳蝕近四球

據知，原業主於2020年4月以約1,243.9萬元購入上述單位，並以約250萬元購入車位，總購入成本約1,493.9萬元。持貨至今約6年，是次連車位沽出，帳面合共蝕讓約385.9萬元，物業期內貶值25.8%。