DOUBLE COAST III頂層四房天際特色戶　外望遊艇海景｜多圖曝光

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST III，今日（3日）開放全新現樓示位予傳媒參觀，涉及一伙頂層四房天際特色戶。發展商表示，該單位將以招標形式出售，即日開放予買家預約參觀及上載銷售安排。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，近期豪宅市況向好 ，項目特色戶的查詢亦隨之提升。為回應市況，今日開放準買家預約參觀示範單位及上載銷售安排，於本周日以招標形式出售，意向價將參考同區特色戶的成交價錢，並希望爭取達至新高價。

黃竹坑DEEP WATER SOUTH最快今周四前上載樓書

他另透露，旗下新盤銷情理想，年初至今累沽341伙，套現逾32億元。而DOUBLE COAST年初至今累沽47伙，套現3.7億元；開售至今累沽359伙，套現逾27億元，平均呎價約1.9萬元。鑑於市場氣氛回溫，集團旗下個別項目將溫和削減優惠，另黃竹坑站DEEP WATER SOUTH最快今周四內上載樓書。

↓↓DOUBLE COAST III第1A座39樓A室↓↓

DOUBLE COAST III四房兩套 實用面積1373呎

是次最新開放的現樓示範單位為DOUBLE COAST III第1A座39樓A室，屬無改動單位，實用面積1,373平方呎，採四房兩套連士多房、工作間連洗手間間隔。單位樓高3.8米，客飯廳開則方正，寬約8米，外接415平方呎平台。另外，單位內設私人樓梯，直達854平方呎天台。

外望遊艇海景 淋浴、坐廁區域乾濕分離

睡房方面，單位四間睡房同向，外望遊艇海景。主人睡房方正寬敞，設有套廁，內採白色雲石瓷磚及雙洗手盤，並附浴缸。而淋浴與坐廁區域乾濕分離，另鏡櫃旁有層架供住戶擺放用品。當中一間睡房設曲尺大玻璃幕牆，可外望單位平台。

至於廚房採用傳統梗廚設計，搭配深色石紋瓷磚，配備煮食爐、雙門雪櫃及食物保溫機等家電。廚房亦設工作間連洗手間，為趟門設計，馬桶、淋浴花灑及洗手盆俱全。

涉兩座住宅大樓 全盤525伙

DOUBLE COAST III全盤涉及525伙。項目設2座住宅大樓，當中第1A及1B座屬高座，共提供525伙，實用面積249至1,373平方呎，涵蓋開放式至三房套及儲物房，設天際特色戶及平台特色戶。主打一房至兩房佔逾八成，全盤大部分單位屬500平方呎以下。