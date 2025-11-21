啟德DOUBLE COAST III上樓書　全盤涉525伙　開放式戶最細249呎

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST III 今日（21日）上載樓書，涉及525伙，屬全新海景高座住宅。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該盤有望短期內公佈首張價單。



設2座住宅大樓 屬全新海景高座

DOUBLE COAST III設2座住宅大樓，當中第1A及1B座屬高座，共提供525伙，實用面積249至1,373平方呎，涵蓋開放式至三房套及儲物房，設天際特色戶及平台特色戶。主打一房至兩房佔逾八成，全盤大部分單位屬500平方呎以下。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（中間 ）

主打一房至兩房佔逾八成

當中開放式戶共33伙，實用面積249平方呎；一房共165伙，實用面積311至340平方呎；兩房共259伙， 實用面積414至518平方呎；三房共63伙， 實用面積641及696平方呎。

至於項目設4伙平台特色戶， 實用面積292至641平方呎，另設一伙實用面積1,373平方呎的天際特色戶，屬四房雙套連工作間及洗手間。

最細249呎開放式

當中最細一伙為第1B座2樓至39樓Ｇ室，實用面積249平方呎，屬開放式間隔，開放式廚房設在大門玄關位。另最大一伙為第1A座39樓A室，屬四房雙套連工作間及洗手間實用面積1,373平方呎，連415平方呎平台、854平方呎天台，內置樓梯上落。

