盈大中環雅盈峰累沽7伙、套現逾3.2億　三房以上設逾百萬廚房設備

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」，累沽出7伙，合共套現超過3.2億元。另發展商上載加推2伙三房戶，將於本周六 （7日）推出招標發售。同時為雅盈峰三房以上單位，配備價值逾百萬元廚房設備。



累沽7伙逾千呎三房 套現逾3.2億

盈科大衍地產發展銷售及市務總監陳惠慈表示，項目自1月中上樓書至今累沽7伙逾千呎三房單位，套現逾3.2億元。亦已上載最新銷售安排，加推2伙三房，分別為18樓A室及20樓A室，並於本周六以招標方式發售，屬雅盈峰三房以上單位，配備價值逾百萬元廚房設備。

盈科大衍地產發展有限公司銷售及市務總監陳惠慈（右）

酒櫃價值15萬、玉石枱中島造價近30萬

Kitchen Infinity 市務總監李幗怡表示，以示範單位22樓B室為例，其中配置的嵌入式酒櫃，可設置3個不同的獨立溫度控制區，該酒櫃價值約15萬元，而示範單位展示玉石枱中島造價更接近30萬元。

↓↓中環半山「雅盈峰」22樓B室示範單位↓↓

私人會所連園林逾萬呎 酒吧有駐場專業侍酒師

雅盈峰亦私人會所「 CLUB CENTRAL 」，會所及園林逾萬平方呎，會所貴賓廳仿照中環高奢私人會所而建，會所私人酒吧由專業侍酒師駐場，同時設有宴會廳、戶外庭園。另有24小時健身室、瑜伽室，以及約25米戶外游泳池。