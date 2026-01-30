盈大中環半山雅盈峰沽5伙、套現2.3億　示範單位設酒櫃、中島檯面

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」，今日開放一伙三房連裝修示範單位予傳媒參觀。盈科大衍地產發展有限公司銷售及市務總監陳惠慈表示，自上樓書以來項目售出5伙，套現2.3億元。該批售出單位中，最高呎價為47,326元，價錢理想，故日後存在1%至2%的溫和加價空間，而稍高層單位有機會更進取。



項目展銷廳耗資近1億

陳惠慈透露，項目現階段以招標形式，先推售中層三房單位。同時不排除保留部分如特色單位，待現樓落成再作出售。她再指，昨已加推19樓B單位應市，於本周日招標發售。另集團斥資近1億元打造項目展銷廳，擬本周末至下周初開放予公眾預約參觀。

陳惠慈指出，項目查詢熱烈，本地客及內地客各占一半，本地客中不乏同區換樓及分支家庭。因近期租務市場熱烈，項目集中低層的1至2房細單位亦接獲不少查詢，包括意欲購入全層的大手客，作投資收租。

↓↓中環半山「雅盈峰」22樓B室示範單位↓↓

外望動植物公園景觀

是次開放的連裝修無改動示位以22樓B室為藍本搭建，屬三房兩套連工作間戶型，實用面積1,074平方呎。單位採淺木色為主調，樓高3.5米，向東南，廳房同向。客飯廳長逾8米，外接逾60平方呎三合一露台，望動植物公園景觀。廳區另設酒櫃及中島檯面，方便住戶宴請客人。而主人套房約100平方呎，可三邊下床，內設衣帽間。

項目住客會所引入「私人會所」概念，僅提供99個會籍，採用貝沙灣管理團隊。而設施包括25米游泳池、健身室、瑜伽室、、酒吧及戶外BBQ區域等。項目管理費參考同區水平。