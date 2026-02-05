2月3份新預售申請　全屬越秀油塘項目1339伙　2023年補地價13.5億

地政總署公布，1月份錄3份預售樓花同意書申請，全部來自越秀地產（0123）油塘東源街及崇耀街項目合共1,339伙。另未有新盤獲批預售樓花同意書紙。



三份新申請為越秀地產（0123）油塘東源街及崇耀街項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年。

2023年13.46億元完成補地價

越秀地產東源街項目在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元，將發展為5幢住宅大樓，合共提供1,393伙。

1月申請預售單位數目共1,339伙，較去年12月665伙，按月上升674伙，而全港累積滾存待批單位增至8,195伙，較上月6,856伙增加1,339伙，屬近3個月新高。