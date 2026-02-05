會地DEEP WATER SOUTH第6B期涉154伙　主打大戶型、面積837呎起

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH第6B期今日（5日）公佈樓書，涉及154伙。發展商表示，樓盤主打大戶型，面積最細為實用面積862平方呎的三房戶，而最大則為一伙天際特色戶，實用面積2,642平方呎。



發展商又表示，示範單位最快於新年後開放參觀，隨後落實推售時間，擬先推三至四房招標，至少涉及31伙。



天際特色戶最大2642呎

DEEP WATER SOUTH第6B期全盤提供154伙，實用面積837至2,642平方呎，戶型涵蓋三至四房。當中三房佔90伙、實用面積862至1,696平方呎；另四房佔58伙，實用面積1,594及1,696平方呎。

另設1伙天際特色戶，實用面積2,642平方呎，屬四房三套連娛樂室及工作間連洗手間間隔；同時設5伙平台特色戶，實用面積837至1,620平方呎。

DEEP WATER SOUTH第6B期全盤提供154伙，實用面積837至2,642平方呎。（黃祐樺攝）

最細837呎連平台三房

當中最細一伙屬第1B座8樓C室，實用面積837平方呎，連608平方呎平台，屬三房套間隔。另最大一為天際特色戶，位於第1A座42樓A室，實用面積2,642平方呎，連638平方呎平台、985平方呎天台，屬四房三套連娛樂室及工作間連洗手間間隔。

會地黃光耀：錄逾4000個查詢 擬招標推至少31伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目錄得逾4,000個查詢，以地區分佈，當中港島區佔7成，2成屬九龍區，餘下1成為新界區。客源分布方面，自用人士佔6成，餘下4成屬投資客。另有4成屬內地或新來港人士。

他又指，項目日內上載樓書，示範單位亦即將準備完成，最快農曆新年後開放參觀並落實推售時間表。由於項目戶型屬三房至四房，擬以招標方式推至少31伙，有信心打破港島南岸過去成交呎價記錄。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。（右二）

項目補地價金額49.4億 每呎補地價約9818元

黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期為該站最後一期住宅發展項目，截標時接獲6份標書，入標財團包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、嘉華（0173）等。

港島南岸第六期位處項目東北面，靠近港鐵站，住宅樓面面積上限近50.4萬平方呎。項目補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。連同補地價金額，估計每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，市值約81億至91億元。