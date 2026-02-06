牛頭角彩霞道住宅地截收9份標書　恒地、信置、嘉華、中海外參與

近期政府賣地成績不俗，政府加快推出住宅用地，當中牛頭角彩霞道地皮將於周五（6日）中午截標，綜合市場資訊，地皮估值11.4億至15億元、每呎地價4,000元至5,930元。



地政總署表示，該地皮合共截收9份標書。據現場所見，入標財團包括，信置（0083）夥鷹君的合組財團、中海外（0688）、嘉華國際（0173）、恒地（0012）、新地（0016）、長實（1113）、會德豐地產等。



新地副董事總經理雷霆回覆《香港01》查詢表示，以獨資形式入標上述牛頭角彩霞道項目。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，集團以獨資方式入標，地皮位於舊區，其生活配套完善，加上近年該區無新供應，料會有較大置業需求。

中海外（0688）派員遞交標書。（黃祐樺攝）

信置（0083）派員遞交標書。（黃祐樺攝）

高力：收9份標書反應符合預期

高力香港估價及諮詢服務署理主管曾展鵬指，上述地皮共接獲約9份標書，反應符合預期，料發展商出價轉趨積極。近期住宅地皮招標氣氛明顯改善，多家發展商重新積極參與競投，反映業界策略正由過往以去庫存為主，逐步轉向主動補充土地儲備，以支撐未來數年的銷售及收益表現。

隨着市場對中長線樓市前景的信心回穩，具備條件的市區地皮再度成為發展商部署重點。就牛頭角彩霞道住宅地而言，其位處成熟社區，配套完善，並鄰近現有港鐵站，交通及生活便利性具明顯優勢，因此吸引發展規模及資金實力的中至大型發展商，入標競逐。

近期政府賣地取態平穩、審慎

此外，政府近期在賣地安排上取態相對平穩及審慎，今季即使加推住宅地皮，但未有同時推出地價門檻較高的大型貴重地段，有助平衡市場承接力，降低流標風險，亦有利維持賣地市場的穩定節奏。

中標者不需負責興建政府設施

有測量師認為，地皮規模雖較同區早前批的彩興路項目為小，但由於交通便利且鄰近大型商場，預計地價會被推高一截。加上地皮面積較小及中標者不需負責興建政府設施，投資風險亦稍微降低。

同區彩興路地皮上月初批出、每呎地價4339元

翻查資料，佐敦谷彩興路中小型住宅地皮於今年1月初，以16.1億元批出信置（0083）夥鷹君（0041）合組財團，每呎樓面地價4,339元。

牛頭角彩霞道住宅地。

地皮位處於牛頭角/九龍灣區，區內配套成熟，德福花園 / 東九文化中心均屬步行距離之隔。惟地皮前後多數為舊式樓宇以及一眾公共屋邨，景觀難有保証，預期項目設計走大眾路線。考慮到地皮面積較小以及中標者不需負責興建政府設施，投資風險將稍微降低。

牛頭角彩霞道住宅地。

地皮面積33,713呎 擬建1座住宅涉420伙

上述牛頭角彩霞道地皮約33,713平方呎，前身為瑪利諾中學的空置校舍，現時用作香港海關訓練及青年發展中心，可建總樓面面積303,421平方呎，最高住宅部分樓面上限252,851平方呎。

城規會早前修訂「牛頭角及九龍灣分區計劃大綱草圖」，把上述地皮由「政府、機構或社區」地帶改劃為「住宅（甲類）4」地帶。據城規會文件顯示，項目擬建1座30層高住宅大廈，另含4層平台及2層地庫私人停車場，並設有零售設施，預料可提供約420個單位並容納1,092人入住，目標項目可在2031/2032年完成。

牛頭角彩霞道住宅地。