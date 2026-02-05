連續減價求售！日出康城緻藍天三房898萬沽　五年帳蝕讓187萬

二手市場轉旺，惟市場仍以蝕讓成交為主。將軍澳日出康城緻藍天有三房連續減價兩次，最終以898萬元沽出，呎價約11,973元。上手持貨5年，轉手帳面蝕讓約187萬元離場。



美聯物業分行區域經理黃少明表示，是次成交為日出康城緻藍天2座高層LC室的二手成交，單位實用面積約750平方呎，屬三房間隔。單位最初以1,058萬元叫價放盤，約8個月後終減價128萬元至930萬元求售。

上手5年帳蝕187萬

最終獲用家洽詢，經議價後業主同意減價32萬元，以898萬元成交，呎價約11,973元。至於新買家因睇中屋苑配套完善，環境舒適，單位位處高層，景觀開揚，決定洽購。

據知，原業主於2021年7月以約1,085萬元購入上述物業，持貨約5年，是次轉手帳面蝕讓約187萬元，單位期內貶值17%。