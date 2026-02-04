觀塘中富中心申改學生宿舍　涉117個房間、225個床位　房間55呎起

投資者積極進軍學生宿舍市場。據悉有財團正向城規會申請，將觀塘中富中心全幢商廈改裝為學生宿舍，提供117間房間，房間面積由約55平方呎起，總樓面涉及約4.1萬平方呎，料於今年第四季完成改裝工程。



城規會資料顯示，觀塘鴻圖道86號中富中心，地盤面積約5,000平方呎，現為一幢10層高的商業大廈，地皮現規劃作「其他指定用途」註明「商貿」，曾於2020年申請全幢改裝成為賓館，擬提供112個房間。現時申請人擬議發展為部分改裝現有的商業大廈，不會改變現有建築物的外型體積，改裝後的總樓面維持約4.1萬平方呎不變。

提供117間學生宿舍房間 共225個床位

該項目將轉作「酒店（學生宿舍）」用途發展，提供117間學生宿舍房間。房間面積由55至294平方呎不等，合共提供225個床位，均為單人床或雙人床，供本地及外地學生租用。此外，各樓層也將提供一系列娛樂及配套設施，包括自習室、會議室、電腦室、健身房及洗衣房等，旨在提升學生住戶生活質素和體驗。

滿足市場上學生宿舍的需求

申請人指，為回應政府提出「留學香港」及「城中學舍計劃」的政策，故現有商業大廈改裝為學生宿舍，從而滿足香港對學生住宿的逼切需求。