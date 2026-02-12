「大劉」劉鑾雄家族1億沽中半山The Albany　創屋苑近5年高位

豪宅市道轉旺，富商「大劉」劉鑾雄家族新近以1億元沽出中半山雅賓利大廈（The Albany）一個單位，持貨12年帳面獲利1,200萬元。



資料顯示，上述成交為中半山雅賓利大廈The Albany高層A室，實用面積1,948平方呎，三房間隔，新近連車位以1億元沽出，成交呎價約5.1萬元，造價屬屋苑近5年最貴單位。

原業主公司董事包括劉鳴煒、呂麗君

上述單位原業主為滿豐投資有限公司，其公司董事包括大劉兒子劉鳴煒及大劉前女友呂姵霖（原名呂麗君）等。至於新買家為DRAGON MIND INTERNATIONAL LIMITED，為一家非本地註冊公司。

2013年買入價8800萬

據區內代理消息，大劉劉鑾雄家族於2013年以公司股權轉讓形式購入，當年買入入價約8,800萬元，早前放盤叫價1.2億元。以最新成交價1億元計算，持貨約12年，帳面獲利約1,200萬元。

翻查資料，中半山雅賓利大廈（The Albany）近年較矚目的成交個案為長實集團（1113）樓神趙國雄，於2020年以1.035億元連車位沽出同廈樓層相若、面積相同的C單位，較2017年買入價9,430萬元升值近一成，成交呎價53,131元。