美聯：本年不足2個月住宅交投破1萬宗　5年來首次　金額有望千億

住宅樓市交投轉旺。美聯物業分析師岑頌謙指出，回顧本年（截至2月13日）註冊量，在不包括一手公營房屋之下，一手私宅及二手住宅註冊量合共錄10,149宗，近5年來首次於首2個月突破1萬宗水平。



本年迄今宗數錄10,149宗，較去年首2個月7,292宗按年上升約39.2%，甚至較24年首2個月6,278宗更大升約61.7%。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，每月註冊個案一般主要反映前一個月市況。由於1月一手成交量超過2,400宗，表現相當突出，相信有關個案將持續於本月註冊登記，有望帶動2月份住宅註冊量表現持續高企，預期今年首2個月最終有望突破1.2萬宗，屆時將創自2015年後的十一年同期新高。

每年首2個月一手私宅及二手住宅註冊量

料今年首2個月住宅註冊金額有望達千億元

金額方面，本年迄今(截至2月13日)，一手私樓及二手住宅註冊金額共錄854億元，比起去年首2個月共513億元高出約66.5%，較2024年首2個月約462億元更高出約84.8%，料今年首2個月住宅註冊金額有望達千億元，自2018年後同期首次。

每年首2個月一手私宅及二手住宅註冊金額