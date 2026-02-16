Belgravia Place天台特色戶月租5萬　呎租78元同創屋苑新高｜多圖

住宅市場租金走勢強勁。長沙灣Belgravia Place一伙三房天台特色戶以每月5萬元租出，成交呎租78元，同創屋苑新高。



中原地產西九龍長沙灣分行高級分行經理顏澤泳表示，上述單位為Belgravia Place1A座頂層一伙天台特色戶，實用面積645平方呎，採三房套房加儲物房間隔，擁偌大天台，單位可享極開揚都市景致，最新以月租5萬元租出，呎租高達78元，兩者同創屋苑新高。

2024年3月買入價1739萬 租金回報3.5厘

上址原業主於2024年3月以1,739萬元買入單位，持貨不足2年，是次順利租出單位賬面可享約3.5厘租金回報，回報不俗。