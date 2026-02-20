財困遭釘契！愉景灣意堤開放式銀主盤「腰斬價」沽 呎價僅9字頭
撰文：李煥好
出版：更新：
二手市場近期轉旺，銀主趁機去貨。愉景灣意堤一伙開放式單位，原業主早年借貸後無力償還，該單位遭釘契並淪為銀主盤。單位最新以405萬元售出，呎價僅約9,830元，對比6年前購入價，樓價慘遭「腰斬」，大幅貶值318.8萬元或約44%。
資料顯示，上述成交單位為愉景灣16期意堤6座高層D室，實用面積412平方呎，屬開放式間隔。單位最新以405萬元售出，呎價約9,830元。
業主財困遭銀主收樓 當年購入呎價逾1.7萬
據悉，業主於2020年4月份以723.8萬元購入單位，呎價約17,568元。該業主入市當年同時借入一按及二按，隨後2023年開始，業主的財務狀況急轉直下，出現拖欠管理費及多筆私人貸款被追討的情況，最後更被釘契（CHARGING ORDER ABSOLUTE），並遭銀主出手收樓。
現沽貨帳蝕318.8萬或約44%
以最新成交價計算，該物業於買入約6年間，帳蝕318.8萬元或約44%。參考屋苑自去年初至今的二手成交，如除去上述個案，屋苑的二手成交呎價介乎11,776元至18,589元。即上述單位的最新成交呎價較其折讓約17%至47%。
