華懋年內推6盤涉2300伙、涉3全新盤　尖沙咀「瑜意」農曆年後登場

新年伊始，大型發展商公布馬年推售部署。華懋集團表示，集團於馬年部署推售6個項目，包括3個全新項目及3個在售現樓項目，共計約2,300伙。涉及為尖沙咀「瑜意」、港鐵東涌喜東街項目、大埔滘住宅項目、何文田「瑜一」、西貢白沙灣「WHITESAND COVE」，以及薄扶林「VICTORIA COAST」。



尖沙咀新盤「瑜意」農曆新年後登場

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，尖沙咀新盤「瑜意」將於農曆新年後登場，合共提供164伙，主要為1房及2房戶型。

另最快第四季推售港鐵（0066）東涌喜東街項目，屬東涌近十年來最大規模住宅項目，合共涉約2,000伙。同樣有望今年第四季登場為大埔滘住宅項目，提供170伙，設有獨立屋及分層單位。

何文田「瑜一」擬農曆新年後推天台特色戶招標

至於，現樓項目方面，何文田「瑜一」自推出以來累售694伙，總成交金額突破116億元，計劃最快於農曆新年後首度推出「瑜一·天海」極罕有天台特色單位招標。

西貢白沙灣「WHITESAND COVE」，至今累售10伙，套現逾2.5億元，或於農曆新年後開放全新示範單位。薄扶林「VICTORIA COAST」累售12伙，套現逾3.2億元，將繼續採惜售策略，並保留部份單位作長線收租用途。