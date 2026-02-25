財政預算案2026｜豪宅加稅!樓價逾1億豪宅稅率最高6.5%　大升五成

【財政預算案2026、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣、加辣、加甜】財政司司長陳茂波今日（25日）公布2026-27年度《財政預算案》，將調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由樓價4.25%調高至6.5%。



樓價逾1億貴價樓加稅 稅率由4.25%升至6.5%

財政司司長陳茂波表示，將於調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，影響約0.3%的住宅物業交易，估計每年可增加約十億元收入，追溯至2026年2月26日起生效（明日生效）。

據政府公佈，樓價低於1億元以下的住宅物業，從價印花稅税率維持不變，佔樓價4.25%。而樓價100,000,001元至109,574,470元的住宅物業，其稅率為稅款425萬元加上超過1億元部份的款額的30%。而樓價超過109,574,471元或以上，稅率則為6.5%。

新稅款大幅增加53%

假設市場錄得一宗樓價1.1億元的豪宅成交個案，加稅前的稅率為4.25%，稅款為467.5萬元。惟在加稅後，稅率將大升至6.5%，稅款增加至715萬元，稅款大幅增加53%。

1月首20日逾億元超級豪宅成交16宗 按年大升4.3倍

據美聯物業早前發表的報告指出，1月首20日逾億元超級豪宅一手成交量已錄高達16宗，較去年1月全月僅3宗按年升4.3倍，並超越2019年同期高位的13宗，創下2013年一手銷售條例實施以來最旺的1月份，當中八成半逾億的超豪宅成交來自港島。

八成半逾億超豪宅成交來自港島

報告指出，成交最活躍項目為天御第2期，錄4宗逾億元成交，而1 SOUTH BAY CLOSE則錄3宗，兩項目同樣吸金約8.6億元；壽臣山15號及寶峰亦各錄2宗，涉資約5.17億元及約3.33億元。

若以單一成交金額計算，最高的是藍塘道23-39號一洋房，成交價高達4.47億元。