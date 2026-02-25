財政預算案2026｜政府新財年推9幅住宅地、涉2.2萬伙　不推商業地

【財政預算案2026、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣、加辣、加甜】財政司司長陳茂波今日（25日）公布2026-27年度《財政預算案》，將在新財年推出9幅住宅地，如連同鐵路物業發展、市建局及私人發展和重建項目計算，合共可興建約2.2萬伙。惟未來1年繼續不推售一般商業用地。



2026至27年度推9幅住宅地 繼續不推商業用地

至於土地及房屋方面，陳茂波表示將在2026至27年度賣地計劃當中推9幅住宅用地，如連同鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，合共可興建約2.2萬伙。他又指，在讓市場平穩發展前提下按季審慎推售土地，將在未來1年繼續不推售一般商業用地。

地價收入修訂預算為175億、較原來預算減少35億

陳茂波指出，由於住宅物業市場剛回穩、商業物業市場仍然相對疲弱，令政府地價收入處於低水平，修訂預算為175億元，較原來預算減少35億元。以2026／27年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為180億元，較2025／26年度修訂預算上升5億元。

推售3幅專上教育學生宿舍用地

另外亦視乎市場反應，推售3幅專上教育學生宿舍用地。同時為北都專屬法例展開諮詢，會在年中提交條例草案，同時就北都大型私人項目發展訂明審批期限。另為港投公司將與區域和國際長期資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目。

私樓未來5年平均建1.7萬伙

至於房屋供需方面，陳茂波表示公營房屋未來5年總體供應量達19.6萬伙，而私營房屋未來5年每年平均落成量約1.7萬伙，一手私人住宅單位未來3至4年的潛在供應量約有10.4萬伙。

推動「北都國際創科新城」 採公私協作

北都創科發展方面，陳茂波指將推動「北都國際創科新城」發展。具體措施包括：推動公私協作，即政府、發展商、科企三方合作引導土地和企業資源對接產業發展，釋放未充分開發私人土地潛力。

為三大園區各注資百億 加速開發建設

另外為河套香港園區額外注資100億元，以提速發展土地、提供基建、成立創投基金等；並在新田科技城成立專屬公司，以推動開發，並注資100億元起始資金；同時向洪水橋產業園有限公司注資100億元作為起始基金，該公司於年中投入運作。

