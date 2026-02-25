財政預算案2026｜豪宅加稅5成　高力:財政壓力下採取「能者多付」

【財政預算案2026、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣、加辣、加甜】財政司司長陳茂波今日（25日）公布2026-27年度《財政預算案》，將調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由樓價4.25%調高至6.5%。



不影響絕大部分市民置業階梯

對於調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，理解政府在面對財政壓力下，採取「能者多付」的稅務政策。將價值一億元以上的住宅物業交易印花稅率由 4.25% 調高至 6.5%。此政策能在不影響絕大部分市民置業階梯及剛性需求的前提下，達到有效開源的目的。

高淨值人士對價格敏感度相對較低

此外，雖然豪宅買家面臨較高的印花稅成本，但這類高淨值人士對價格的敏感度相對較低。若與其他主要國際城市相比，香港的超級豪宅市場在稅制及投資價值上，依然具備相當的競爭優勢。

樓價逾1億貴價樓加稅 稅率由4.25%升至6.5%

財政司司長陳茂波表示，將於調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，影響約0.3%的住宅物業交易，估計每年可增加約十億元收入，追溯至2026年2月26日起生效（明日生效）。陳茂波預計，此次印花稅調整將影響0.3%住宅交易，政府每年增加約10億元收入。

據政府公佈，樓價低於1億元以下的住宅物業，從價印花稅税率維持不變，佔樓價4.25%。而樓價100,000,001元至109,574,470元的住宅物業，其稅率為稅款425萬元加上超過1億元部份的款額的30%。而樓價超過109,574,471元或以上，稅率則為6.5%。

新稅款大幅增加53%

假設市場錄得一宗樓價1.1億元的豪宅成交個案，加稅前的稅率為4.25%，稅款為467.5萬元。惟在加稅後，稅率將大升至6.5%，稅款增加至715萬元，稅款大幅增加53%。