預算案2026｜普縉：政府放眼長遠產業發展　突破只重住宅發展局限

財政司司長陳茂波今日（25日）公布2026-27年度《財政預算案》，將在新財年推出9幅住宅地，如連同鐵路物業發展、市建局及私人發展和重建項目計算，合共可興建約2.2萬伙。惟未來1年繼續不推售一般商業用地。



普縉總監（估值及諮詢）李雋傑表示，新一份財政預算案展現了香港在產業升級、人口布局及跨境合作上的全新格局，標誌着城市競爭力的深層變革。北部都會區作為未來發展的核心推動力，已經由藍圖落實到執行階段，包括新田科技城首批創科用地完成平整、洪水橋大學用地及產業園相繼啟動、古洞北及粉嶺北首批住宅落成，以及新界北新市鎮逐步成形，這些項目的落地，為產業和人口布局奠定了堅實基礎。

政府放眼長遠產業發展 突破只重住宅發展的局限

本年度預算案亦顯示政策焦點由「建屋」轉向「建產業」。住宅供應持續穩定，未來五年私樓土地供應達98,000個單位，一手潛在供應亦達104,000個單位，反映住房問題已非急務，政府有空間放眼更長遠的產業發展。同時，政府對商業用地發展採取審慎策略，暫緩推售一般商業地，以應對市場空置率，而港投公司則被賦予主動引導資金進入策略性商業物業的新角色。此外，今年首次提出「三方合作」模式，由政府、發展商及科技企業共同規劃發展方案，使土地政策與產業政策深度融合，將有助推動創科產業落戶，突破以往只重住宅發展的局限。

確保科技企業直接參與 預防北都過度傾向住宅化

值得肯定的是，北都已成為未來十年香港最主要的產業和住宅供應區，發展進度理想；政府在政策節奏上亦更趨穩健，避免商業地過度供應，體現對經濟周期更靈敏的調控；此外，產業導向的土地配置，確保科技企業能直接參與，預防北都過度傾向住宅化，真正落實創科與高增值產業進駐。

然而，值得關注的是，北都的成功，仍然有賴基建如交通、排水及電力系統能否如期配合，相關時序是最大風險所在。「三方合作」的細節及分配機制亦需更加明確及制度化，方能確保政策透明與落地成效。同時，產業引入力度須密切監察，企業落戶成本、人才供應及區域競爭等因素，將直接影響北都作為「國際創科新城」的定位能否成真。

整體來說，北都不僅是一項土地發展計劃，更是香港城市轉型的重要一環，象徵着從「建屋」到「建產業」、從「短期供應」到「長期競爭力」的結構性轉變。這不單為香港帶來新的發展空間，也為未來的區域合作與城市競爭打下堅實基礎，是值得社會各界持續支持與關注的方向。

2026至27年度推9幅住宅地 繼續不推商業用地

財政司司長陳茂波表示將在2026至27年度賣地計劃當中推9幅住宅用地，如連同鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，合共可興建約2.2萬伙。他又指，在讓市場平穩發展前提下按季審慎推售土地，將在未來1年繼續不推售一般商業用地。

地價收入修訂預算為175億、較原來預算減少35億

陳茂波指出，由於住宅物業市場剛回穩、商業物業市場仍然相對疲弱，令政府地價收入處於低水平，修訂預算為175億元，較原來預算減少35億元。以2026／27年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為180億元，較2025／26年度修訂預算上升5億元。

推售3幅專上教育學生宿舍用地

另外亦視乎市場反應，推售3幅專上教育學生宿舍用地。同時為北都專屬法例展開諮詢，會在年中提交條例草案，同時就北都大型私人項目發展訂明審批期限。另為港投公司將與區域和國際長期資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目。

私樓未來5年平均建1.7萬伙

至於房屋供需方面，陳茂波表示公營房屋未來5年總體供應量達19.6萬伙，而私營房屋未來5年每年平均落成量約1.7萬伙，一手私人住宅單位未來3至4年的潛在供應量約有10.4萬伙。

推動「北都國際創科新城」 採公私協作

北都創科發展方面，陳茂波指將推動「北都國際創科新城」發展。具體措施包括：推動公私協作，即政府、發展商、科企三方合作引導土地和企業資源對接產業發展，釋放未充分開發私人土地潛力。

為三大園區各注資百億 加速開發建設

另外為河套香港園區額外注資100億元，以提速發展土地、提供基建、成立創投基金等；並在新田科技城成立專屬公司，以推動開發，並注資100億元起始資金；同時向洪水橋產業園有限公司注資100億元作為起始基金，該公司於年中投入運作。

