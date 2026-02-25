預算案2026｜仲量聯行曾煥平：豪宅加稅莫名其妙、無助增加印花稅

【財政預算案2026、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣、加辣、加甜】財政司司長陳茂波今日（25日）公布2026-27年度《財政預算案》，將調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由樓價4.25%調高至6.5%，估計每年可增加約十億元收入，2026年2月26日起生效（明日生效）。



仲量聯行香港主席曾煥平表示，去年香港錄得約122宗1億元或以上的豪宅成交，為2022年以來最高，顯示此市場正逐步復甦。由於成交量佔整體成交極低的水平，相信是次政府增加購買售價1億元或以上的豪宅的印花稅，對政府增加印花稅的收入沒有太大幫助，此舉屬莫名其妙，並將無可避免令此類豪宅成交在短期內急跌，相信要待6至7個月後，消息逐漸淡化後，成交量才可望回升。

曾煥平指出，近年買入豪宅物業的人士，若現時推出物業相信也要「焗住蝕讓」。龔嘉盛攝

南區豪宅。

逾1億元以上住宅物業交易印花税調高至6.5%

據政府公佈，樓價低於1億元以下的住宅物業，從價印花稅税率維持不變，佔樓價4.25%。而樓價100,000,001元至109,574,470元的住宅物業，其稅率為稅款425萬元加上超過1億元部份的款額的30%。而樓價超過109,574,471元或以上，稅率則為6.5%。

新稅款大幅增加53%

假設市場錄得一宗樓價1.1億元的豪宅成交個案，加稅前的稅率為4.25%，稅款為467.5萬元。惟在加稅後，稅率將大升至6.5%，稅款增加至715萬元，稅款大幅增加53%。