會德豐主席梁志堅：豪宅加稅影響不大　惟難免影響勢頭、交投氣氛

會德豐地產主席梁志堅今（26日）出席新春記者會，表示集團去年總銷售金額逾265億元，按年增長超過20%，表現理想。他指出，隨著市況明確復甦，樓價及銷售量已開始好轉，預料今年年尾樓價將有約8%至10%的增長空間。



對於預算案將售價1億元以上的豪宅印花稅上調至最高6.5%，梁志堅表示，有個別地產商對調高豪宅稅「有啲唔係點高興」，而他亦認為此舉「影響咗個勢頭」，因為市場剛開始復甦，突然加稅難免影響交投氣氛。



梁志堅分析樓市走勢時指出，香港樓市一向有其周期性，暢旺一段時間後總會經歷調整，但長遠前景依然樂觀。他強調，香港是全球極具發展機會的地方，背後有祖國的強大支持，地產市場會一路向好。他特別提到，中央政府在北部都會區發展方面給予很多幫助，政府亦配合堅持大力發展北都，為香港地產商帶來機遇。

會德豐地產主席梁志堅（左四）。（李煥好攝）

對預算案感滿意 豪宅稅微調「影響不大但影響勢頭」

對於新一份財政預算案，梁志堅認為對於地產市場著墨不多，但大致而言，地產界歡迎預算案的方向。財案將售價1億元以上的豪宅印花稅上調至最高6.5%，梁志堅透露，有個別地產商對調高豪宅稅「有啲唔係點高興」，而他亦認為此舉「影響咗個勢頭」，因為市場剛開始復甦，突然加稅難免影響交投氣氛。梁志堅分析指，雖然此舉為政府帶來約10億元收入，但如果樓市交投暢旺，稅收自然可以補足。問題就在於措施影響交投氣氛，「就變咗嗰個收益都唔會好得咁緊要」。

梁志堅總結，該措施整體上對地產商影響有限，因為豪宅買家不會因稅率上調而卻步，「點都好，政府想做啲嘢增加收益。」加上逾1億元豪宅的成交量不多，稅率上調對實際成交影響不大。

北都機遇處處 促政府牽頭撮合AI與地產界

談及北部都會區的發展，梁志堅形容政府正「密鑼緊鼓」推動北都發展。他希望政府能夠扮演「撮合者」的角色，協助地產界與AI產業對接，因為並非每個地產商都熟悉創科領域。惟香港在AI發展方面相對深圳落後，期望能急起直追。另外 梁志堅透露，地產商普遍對北都片區開發感興趣，但他強調發展北都不應只聚焦本港少數地產商，希望能吸引更多國內、東南亞及中東的投資者。

續爭取放寬印花稅 希望政府因時並進

梁志堅重申，業界已多次向政府反映放寬600萬元以下印花稅的訴求，明白政府可能有自己的考量。他指出，現時市場環境不斷轉變，故希望相關政策能「因時並進」。他強調會繼續向政府爭取放寬。