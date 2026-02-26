盈大地產：雅盈峰最多加價10%　億元住宅增稅、無礙主流豪宅市場

新年伊始，發展商紛紛公布馬年推售部署。盈大地產（0432）今（26日）舉行新春團拜，表示旗下中環半山項目「雅盈峰」數天內將陸續推出14伙作標售，另透露項目未來有8%至10%加價空間。對於新一份財政預算案上調1億元以上豪宅印花稅，她認為不會對主流豪宅市場造成太大衝擊。



開售月餘套現13.5億 不乏全層購入個案

盈科大衍地產發展有限公司銷售及市務總監陳惠慈表示，旗下「雅盈峰」馬年至今逾一個星期，已錄得17宗成交，套現逾4.4億元，成績理想。

她特別提到，項目開售至今逾一個月，合共售出39伙，套現13.5億元。當中最高呎價成交紀錄為一伙四房單位，呎價達60,388元。另外，上述售出單位中不乏全層購入個案，反映項目獲投資者追捧。

為回應市場需求，發展商已上載最新銷售安排，落實加推5伙應市。陳惠慈指，連同即將於明日及後日招標發售的單位，未來短短數天將合共有14伙陸續推出市場。

項目銷售進度過半 續採惜售策略

陳惠慈表示，目前項目整體銷售進度已逾半，集團將繼續採取「惜售」策略，按照市場需要適時推出單位。由於項目景觀極具優勢，集團計劃保留部分較高層單位，留待現樓階段再作推售。展望後市，她預測樓市將持續上升，項目未來加價空間約有8%至10%。

上調億元印花稅無礙主流豪宅市場

對於新一份財政預算案，陳惠慈認為內容沒有過多著墨樓市，正正證明樓市可以自行健康發展。對於上調1億元以上豪宅印花稅的做法，陳惠慈認為，此類物業並非市場主流成交銀碼，故料新措施不會對主流豪宅市場造成太大衝擊。

她分析指出，能夠投資逾億元物業的客人，要求與一般買家不同，他們更看重物業的長遠投資價值及地段等綜合質素。故稅率輕微上調對於這類有實力的買家來說，相信不會有太大影響。

內地客佔六成 農曆新年仍來睇樓

盈大地產市務助理總經理李嘉兒表示，到目前為止，買家及參觀客人當中，內地及本地客人比例分別約為六成及四成，而投資者與自用買家比例亦相當平均。另外，項目目前正準備進行拆棚工程，預計於3月中大致完成。屆時準買家可參觀項目外觀。

盈大地產高級銷售經理郭庭豐表示，新春期間項目仍錄得數百組準買家預約參觀，其中不少為內地買家特意把握春節假期來港睇樓；亦有居於山頂及中半山的家庭客，有意購入作自住或長線。