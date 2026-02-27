恒地紅磡MIDTOWN SOUTH「首匯」　預告下周開價、上載樓書

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER，項目將於下周開價及上載樓書，三月份大機會推出發售。



恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，今年截止2月26日，恒地（一）部累售近240伙，總銷售額逾40億元；而旗下MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）系列過去四期累售約1,340伙，套現約70億元。另外部署出售一期約70至80伙出租單位，正待其交吉。

首匯29樓A室頂層特色戶、天台719呎

項目主打中至大型單位，發展商今日特別介紹一伙全盤面積最大的頂層天台特色單位，位於29樓A室，實用面積850平方呎，屬四房一套房、廚房連工作室間隔，外連合共445平方呎之雙私人平台及719平方呎私人天台，住宅大樓之電梯可直達該天台，享海景。

年內推MIDTOWN SOUTH六期、土瓜灣、油麻地、古洞北新盤

除首匯之外，今年該部門亦部署推售同系MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第六期住宅項目、土瓜灣壹沐2期、油麻地廟街重建項目，及古洞北項目等。