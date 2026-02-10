恒地紅磡新盤「首匯」農曆新年後公佈樓書 預計最快3月份開售
撰文：李煥好
恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER，部署於農曆新年後上載樓書，預計最快3月份開售。
MIDTOWN SOUTH系列累售1154伙、套現68億
恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，MIDTOWN SOUTH系列累售1,154伙，銷售率逾86%，套現約68億元。最新第五期首匯部署農曆新年後上樓書，最快三月開售。
首匯提供241伙，將主打兩、三房戶型，佔全盤六成；另首次推出四房一套戶型，屬已推期數中面積最大，頂層特色戶更設有四房一套連工作室及私人空中平台。
年內推土瓜灣壹沐2期、油麻地廟街重建項目
林達民亦透露，隨著樓市開始回暖，一手銷情理想，去年恒地（一）部總營業金額達144.2億元。除首匯之外，該部門今年亦推土瓜灣壹沐2期及油麻地廟街重建項目；另古洞北住宅項目預計今年或明年開售。
另他認為，樓市供求關係健康，料隨著進入減息週期，持貨成本將有所減低。
