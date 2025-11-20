恒地MIDTOWN SOUTH新一期命名「首匯CHESTER」　全盤241伙

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊），其第五期住宅項目今（20日）正式命名為首匯CHESTER。項目全盤241伙，主打兩房，關鍵日期為2026年年底。



恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，該期平均面積屬現有期數中最大。全盤241伙，涵蓋一房至四房戶型，主打兩房，佔全盤逾四成，另包括8伙頂層特色戶。項目最快一星期內上樓書，有機會下月正式開售。

最快一星期內上樓書、或下月正式開售

他續指，項目頭4期累售1,002伙，套現逾60億元。上期The Haddon亦快將陸續收樓。

天御累沽16伙、平均呎價約5.3萬

談及集團其他樓盤銷情，林達民透露，西半山天御累沽16伙，平均呎價約5.3萬元，套現逾22億元。客群不乏海外客及大型上市公司股東，短期內開放現樓示位予傳媒參觀。

談及市況，林達民認為，樓市已進入上升軌道。他解釋，進入減息周期後，發展商持貨成本降低；加上受惠人才入境計劃等，近期租務市場蓬勃，令樓盤需求上升，因此對後市感到樂觀，看俏明年樓價走勢。