賣地計劃｜私樓供應22580伙、政府主導7成　甯漢豪：樓市明顯回暖

【財政預算案2026、財政預算案、賣地計劃、樓市、樓價、減辣、撤辣、加辣、加甜】政府日前公布2026/27年度《財政預算案》，將在新財年推出9幅住宅地，如連同鐵路物業發展、市建局及私人發展和重建項目計算，合共可興建約2.2萬伙，按年增加6成，創近8年新高。惟未來1年繼續不推售一般商業用地。



發展局局長甯漢豪《財政預算案》今舉行相關措施記者會，講解最新房地產政策及賣地計劃。



甯漢豪：不能夠停留以往高地價收入時代

【17:40】問及樓市回暖下，為何政府預期賣地收入依然偏低僅約180億元，甯漢豪認為，每年地價收入估算均視乎補地價個案、賣地表的項目，以及樓市狀況，又指港鐵項目賣出時需要扣除部份資金支援鐵路發，因此政府不能收足市值地價，而日後北都發展會採分期付款方法，也會影響現金流。因此她認為，不能夠再停留以往的高地價收入時代，土地及基建發展的費用也不能只來自地價，應該開源。

問及豪宅加稅，甯漢豪表示，不擔心影響貴價地投標反應。港鐵啟德綠色集體運輸系統住宅用地將於年內推出，提供約1,300伙，她則表示會適時公佈詳情。

港鐵屯門商住項目涉5510伙 將由單一財團奪得、料產生協同效應

【17:22】甯漢豪表示，港鐵屯門第16區第2期項目規模大，涉及5,510伙，將由單一財團奪得發展權，以發展住宅及基場商場部份，料能產生協同效應。她又指，此做法能為港鐵公司發展其他鐵路網絡提供資金，而政府會尊重港鐵的看法，但也會強調港鐵應在推出前做好市場調查。

甯漢豪：樓市明顯回暖、審時度勢推出土地供應

【16:55】發展局局長甯漢豪表示，樓市明顯回暖，交投向穩上升，近月推出住宅地以相當合理價賣出，反映樓市穩步發展。又指新財年供應達2.2萬伙，超過過往的年度目標，又指新財年的供應目標為1.25萬伙，政府向來都會預留多一點供應，向市場顯示政府有足夠土地，會審時度勢推出，適時運用手上土地，穩定供應。

未來5年私樓供應9.8萬伙、一半來自北都

她又指出，未來5年私宅供應承載9.8萬伙，一半來自北都，由於北都是未來新開發用地及本港經濟引擎，坦言「把多啲力量集中在北都」。另指，有兩成供應來自東涌及小蠔灣，至於其他供應在市區，惟市區多年來已經發展起來，供應不多。

新財年全年供應22580伙 7成由政府主導

【16:50】綜合所有來源，新財年共提供22,580伙，當中7成約1.5萬伙由政府主導。而新財年首季，連同一鐵一局，首季將推出6,675伙，包括東涌106A區，以及港鐵屯門第16區第2期，約5,510伙，以及一項地契修訂項目，涉及約175伙。

新財年不推商業地

【16:40】發展局局長甯漢豪表示，新財年將推出9幅住宅地，共提供6,650伙，而「一鐵一局」方面，市建局將提供2,120伙、港鐵涉及6,810伙，以及私人換地項目約7,000伙，預計合共提供約22,580伙。

新財年的9幅住宅地，3幅來自洪水橋片區。同時亦有3幅屬滾存地，分別位於赤柱、東涌及西貢。她又指，商業物業空置率達雙位數，新財年不推商業地。部份商業地將採用其他靈活用途，如東涌、啟德、沙田商業地，會改作學生宿舍用途。

首季推港鐵屯門第16區第2期、涉5510伙

賣地表內的9幅住宅地，包括3幅來自洪水橋/厦村片區的住宅用地，合共涉及3,120伙，另有3幅滾存地皮，包括赤柱環角道(約640伙)、東涌第106A區(約990伙)及西貢打鼓嶺清水灣道(約330伙)；至於3幅新增地皮，則由政府機構、社區、商業等用途地皮改劃得來，包括正在改劃的何文田佛光街項目(約250伙)，以及即將提交規劃申請的兩幅沙田石門地皮(分別涉890及430伙)。

港鐵項目方面，包括屯門第16區站二期項目涉及5,510伙、啟德綠色集體運輸系統住宅用地，提供約1,300伙。市建局新財年推出兩項目涉約2,120伙，包括土瓜灣道/榮光街(約900伙)，以及同區庇利街(約1,220伙)，連同私人重建/發展項目預計提供的約7,000伙，全年度土地供應料約22,580伙。

北部都會區。

北部都會區。

2026至27年度推9幅住宅地 繼續不推商業用地

日前《財政預算案》提及土地及房屋方面，政府表示將在2026至27年度賣地計劃當中推9幅住宅用地，如連同鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，合共可興建約2.2萬伙。又指，在讓市場平穩發展前提下按季審慎推售土地，將在未來1年繼續不推售一般商業用地。

地價收入修訂預算為175億、較原來預算減少35億

由於住宅物業市場剛回穩、商業物業市場仍然相對疲弱，令政府地價收入處於低水平，修訂預算為175億元，較原來預算減少35億元。以2026／27年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為180億元，較2025／26年度修訂預算上升5億元。

推售3幅專上教育學生宿舍用地

另外亦視乎市場反應，新財年將推售3幅專上教育學生宿舍用地。同時為北都專屬法例展開諮詢，會在年中提交條例草案，同時就北都大型私人項目發展訂明審批期限。另為港投公司將與區域和國際長期資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目。

私樓未來5年平均建1.7萬伙

至於房屋供需方面，政府表示公營房屋未來5年總體供應量達19.6萬伙，而私營房屋未來5年每年平均落成量約1.7萬伙，一手私人住宅單位未來3至4年的潛在供應量約有10.4萬伙。

一手私人住宅單位未來3至4年的潛在供應量約有10.4萬伙。

推動「北都國際創科新城」 採公私協作

北都創科發展方面，陳茂波指將推動「北都國際創科新城」發展。具體措施包括：推動公私協作，即政府、發展商、科企三方合作引導土地和企業資源對接產業發展，釋放未充分開發私人土地潛力。

為三大園區各注資百億 加速開發建設

另外為河套香港園區額外注資100億元，以提速發展土地、提供基建、成立創投基金等；並在新田科技城成立專屬公司，以推動開發，並注資100億元起始資金；同時向洪水橋產業園有限公司注資100億元作為起始基金，該公司於年中投入運作。