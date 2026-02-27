恒地（二）年內推4全新盤1700伙　盈大中環雅盈峰保留高層現樓推

新年伊始，各大發展商亦有不同推盤部署。當中恒地（二）部將於年內推出4個全新盤，涉及逾1,700伙。



山頂盧吉道1.2萬呎大屋將招標

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，今年恒地（二）部的部署推出4個全新盤，逾1,700伙，第一季先推庇利街/榮光街項目，涉約1,300伙，以及上環伊利近街項目第一期；今年年中推旺角利奧坊系列第6期，涉及120伙。同時亦打算招標方式出售山頂盧吉道一間約1.2萬平方呎大屋，並部署以現樓形式推出九龍城南首。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝

盈大中環雅盈峰保留部分高層現樓推售

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，旗下中環雅盈峰整體銷售進度逾半，故集團將採取「惜售」策略，計劃保留部分較高層單位，留待現樓階段再作推售，屆時冀能售出更好的價錢。

屯門黃金海灣系列累售1097伙、套現49億

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，屯門黃金海灣系列累售1097伙，套現49億元。另外，項目已獲滿意紙，將於四月份以現樓形式推售 。集團部署先第一期逾200伙貨尾，價錢亦相應上調5％至8％。而投地方面，集團正地皮物色適合的地皮作發展。

建灝地產大角咀埃華街新盤下周命名 涉122伙

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，集團旗下大角咀埃華街住宅項目，涉及122伙，預計下周命名，將於三月開售；另赤柱ONE STANLEY豪宅項目將增加優惠。他另指，市場氣氛炙熱，豪宅成交亦相當暢旺。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，至於稍後公布的賣地計劃，如果可以通過公司風險審查，亦會研究日後投地可能。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，財務預算案未有推出特別針對樓市措施，預計樓市長遠發展健康。