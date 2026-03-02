鴨脷洲璟南公佈樓書、全盤38伙全屬4房　面積最細1598呎

大昌集團（0088）發展的鴨脷洲海旁道18號豪宅新盤璟南，今日（2日）已正式上載樓書至一手銷售資訊網。大昌地產營業部主管周俊豪表示，璟南獲批滿意紙，將以現樓形式發售，定價參考市場上實用面積1,600平方呎以上的四房大戶成交。



璟南共提供38伙，全部均為四房間隔，可細分3種戶型，包括標準分層、平層大宅及頂層複式。標準四房雙套單位，分布於5樓至12樓、15樓至16樓及18樓至23樓，實用面積介乎1,598至1,709平方呎，採一層兩戶設計。

標準戶型的A室實用面積1,709平方呎，採用橫廳設計；至於B單位實用面積1,598平方呎，享雙邊海景。

鴨脷洲璟南5至16樓。（樓書資料）

平層大宅分佈於項目的25樓至28樓，實用面積2,792至2,807平方呎，採一層一戶設計，採四房三套間隔，其中25樓單位為全項目唯一一伙設有3個戶外平台。

鴨脷洲璟南25樓。（樓書資料）

至於空中複式大宅分佈於29樓至32樓，實用面積3,518至3,523平方呎。其中29至30樓複式戶為3,518平方呎，31至32樓複式戶則為3,523平方呎。

2020年13.32億奪地、每呎地價1.5萬 投資額20億

周俊豪表示，集團現階段將主力聚焦璟南的銷售工作；至於淺水灣道108號的獨立屋項目，將視乎市場情況再作公佈。

翻查資料，大昌地產於2020年5月以13.32億元投得鴨脷洲璟南所在的住宅地皮、每方呎樓面地價逾1.5萬元，當時曾表示，項目總投資額逾20億元。