上環299 QRC全幢商廈銀主盤市傳6億沽　大幅貶值7成、蒸發15億

商業房地產市場近期交投轉旺，港島全幢商廈成投資者目標。2025年5月《香港01》接獲獨家消息，上環商廈299 QRC全幢被接管淪為銀主盤，最新有消息透露，該全幢商廈新近獲本地投資者洽購至尾聲，市傳作價接近6億元，成交呎價約6,350元。



值得留意，上述上環商廈299 QRC在2018年商廈高峰期曾以21億元易手，若以最新成交價計算，物業大幅貶值高達71%，樓價蒸發15億元。



上述上環商廈299 QRC位於皇后大道中287至299號，距離港鐵上環站10分鐘。全幢樓高24層樓，總樓面面積9.45萬平方呎。

羅守輝2018年高位21億沽出

翻查資料，上述商廈原由資深投資者羅守輝持有，在2018年獲4組買家洽購，最終以21億元連租約沽出，當時買家為TENACITY GROUP牽頭的財團，透過俗稱「買殼」的公司股權轉讓形式進行交易，成交呎價約2.2萬元。當時羅守輝持貨8年，帳面較2010年買入價5.2億元，大賺15.8億元或3倍。而TENACITY GROUP則由在本港專門投資物業的王祖安等人持有。

持有商廈299 QRC的公司（的輝有限公司（BRIGHT SPOT LIMITED））早前已被接管；至於該幢商廈在2025年4月份亦顯示被中國工商銀行(澳門)股份有限公司委任德安華（Kroll）接管物業。

一筆融資金額高達14.7億、其後再借二按

資料顯示，2018年王祖安透過TENACITY GROUP牽頭的財團買入該商廈後，在2019年1月向中國工商銀行（澳門）融資。據悉，該筆融資金額高達14.7億元，佔商廈買入價21億元的7成。此外，在2025年2月底，上述299 QRC全幢商廈向集友銀行承做二按，惟未知實際貸款金額。

