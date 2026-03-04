新世界瑧玥「層購」查詢錄十組、預告設上限　擬周內加推、下周賣

昨日開價並推出「層購」優惠的新世界發展（0017）旗下尖沙咀住宅新盤項目「瑧玥」 ，市場反應不俗，發展商表示，有10組大手客查詢「層購」安排，因此預告將為相關安排設上限。另外，項目基座商場命名為GRAND AUSTIN WALK，面積約2,300平方呎，涉及兩個舖位，合適文青、特色店舖進駐。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目今日（4日）開放示範單位參觀，據代理數字，暫時錄得約10組大手客查詢關於「層購」的安排，涉及內地及本地人士，當中逾半屬同系瑧爾向隅客。由於需求大及為照顧其他組別買家，銷售將會設層購上限，同時亦會保留部份單位予有意買入一伙的買家。

基座商場2300呎、涉兩舖位

她續指，項目將於周內加推餘下單位，預計下周展開銷售，料會推出全數單位。至於項目基座商場面積約2,300平方呎，涉及兩個舖位。

新世界發展資產及房地產組合管理總監林浩文表示，項目基座商場命名為GRAND AUSTIN WALK，合適文青、特色店舖進駐，料可為項目住宅部分增值。

「瑧玥」昨（3日）公佈首張價單，涉及30伙，戶型涵蓋18伙開放式戶及12伙一房，扣除最高20%折除優惠，折實售價為408.6萬元至611.7萬元，折實呎價為19,193元至23,083元。瑧玥首批折實平均呎價為21,008元，較同系2025年11月推盤的佐敦新盤「瑧爾」首批折實平均呎價20,610元，略高約1.93%。

值得留意，發展商推出「層購」優惠，即一口氣買入全層4伙開放式單位，每個單位再減10萬元，因此入場的5樓D室開放式戶，折實價將低見398.6萬元，呎價18,714元。

首批折實平均呎價21008元

項目首張價單涉及30伙，戶型涵蓋18伙開放式單位及12伙一房，實用面積201至266平方呎，價單售價510.8萬至764.7萬元，呎價23,981至28,857元。扣除最高20%折除優惠，折實售價為408.6萬至611.7萬元，折實呎價為19,183元至23,083元，整批折實平均呎價為21,008元。

全盤提供64伙

項目全盤提供64伙，包括62伙標準單位，以及2伙特色單位，實用面積介乎171至266平方呎，戶型涵蓋開放式至一房。

↓↓瑧玥第18樓B室示範單位↓↓

+ 5