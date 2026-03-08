永泰粉錦公路雲向加推78伙、折實均價近1.6萬　暫錄1000票

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」（CLOUDVIEW）今日（8日）加推2號價單共78伙，扣除最高20%優惠後，折實平均呎價15,997元，較上周首張價單的折實平均呎價13,974元，高出約14%。發展商表示屬原價加推，平均呎價較高主要由於2號價單的單位大多涉及中高層，同時超過5成為兩房面向高爾夫球場的單位。



雲向最新加推的78伙，涵蓋一房至兩房連儲物室戶型，價單售價由491萬至977萬元，折實價392.8萬至781.6萬元，折實呎價13,534至17,567元。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永指，雲向自上周三至今已錄逾4,000人參觀，客源分布約七成為新界客，當中新香港人佔約兩成至三成。項目累積錄逾1,000個意向登記。

雲向首張價單提供154伙，整批折實平均呎價13,974元。涵蓋開放式至兩房，當中開放式佔3伙，一房佔124伙，兩房佔27伙，實用面積286至445平方呎。價單售價由460.3萬至897.9萬元，呎價15,859至20,179元，扣除最高20%折扣優惠，折實售價368.3萬至718.4萬元起，折實呎價12,687至16,145元。

鄰近高爾夫．御苑2017年推首批118伙 折實均價15898元

若參考鄰近由恒地（0012）發展的粉嶺高爾夫．御苑在2017年2月推出首批提供118伙，戶型涵蓋一房至四房，入場價由約598.6萬元起，折實平均呎價為15,898元。

永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。

↓↓雲向28樓C6室示範單位↓↓

+ 1

↓↓雲向28樓B7室示範單位↓↓