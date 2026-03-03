永泰粉錦公路「雲向」首批154伙、均價13974元　折實最平368.3萬

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」（CLOUDVIEW）公佈首張價單，首批154伙，扣除最高折扣優惠，項目入場單位折實價368.3萬元。而整批折實平均呎價13,974元。



值得留意，「雲向」首批折實平均呎價13,974元，較2017年2月份推出的高爾夫．御苑首批118伙、折實平均呎價15,898元，低約12.1%。



「首批一定低過成本價」 預告中後期提價

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監楊聰永形容，首張價單屬「馬上有水位價」，明日對外開放示範單位，本周五接受認購登記，最快下周開售。對於集團在2021年以26.2億投地，樓面地價每呎9,208元，他坦言「首批一定低過成本價」，預告中後期會提價出售。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永。（黃祐樺攝）

戶型方面，首批提供154伙，涵蓋開放式至兩房房，當中開放式佔3伙，一房佔124伙，兩房佔27伙，實用面積286至445平方呎。價單售價由460.3萬至897.9萬元，呎價15,859至20,179元，扣除最高20%折扣優惠，折實售價368.3萬至718.4萬元起，折實呎價12,687至16,145元。

首張價單中，精選一房單位為6樓C3室，實用面積291平方呎，扣除最多20%折扣後，折實售價369.2萬元，呎價12,687元；精選兩房屬6樓B6室，實用面積403平方呎，扣除最多20%折扣後，折實售價635.1萬元，呎價15,759元。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永（左二）。（黃祐樺攝）

鄰近高爾夫．御苑2017年推首批118伙 折實均價15898元

若參考鄰近由恒地（0012）發展的粉嶺高爾夫．御苑在2017年2月推出首批提供118伙，戶型涵蓋一房至四房，入場價由約598.6萬元起，折實平均呎價為15,898元。

永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。

↓↓雲向28樓C6室示範單位↓↓

+ 1

↓↓雲向28樓B7室示範單位↓↓