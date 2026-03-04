上水雲向擬周末提價加推 包括中高層戶型 最快下周末開售
撰文：李煥好
出版：更新：
永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」（CLOUDVIEW）日前公佈首批單位，發展商今日（4日）透露最快於本周末加推新一批單位，料以中高層為主，預計最快下周末推售。
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目自昨日公佈首張價單後，錄得逾400組VIP參觀示範單位。另外，項目已累計錄得逾千宗查詢，包括粉嶺高爾夫球場之會員，及北區醫院的醫護人員。
透露於本周末加推 下周末開售
他進一步透露，項目最快於本周末加推新一批單位，屆時價錢將會調升，最快下周上載銷售安排，下周末作首輪銷售。
布少明：預計項目租金回報可達4厘
為配合銷售，項目於上水開設美聯物業雲向專門店。美聯物業高級董事布少明表示，項目坐落北部都會區，區內多年來未有全新住宅項目推出，市場現時累積不少購買力。
布少明預期，項目除吸引大量自住用家進駐外，預料長線投資及收租客比例亦佔約三成。參考同區租金走勢，估計項目入伙後呎租可達60元水平，租金回報率約4厘。此外，由於項目毗鄰內地，預期將吸引約三至四成內地買家入市。
