紀惠湯文亮佐敦柯士甸廣場全幢放售　市值7億

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，旗下佐敦柯士甸道83號柯士甸廣場全幢物業至少兩次傳出沽售消息，不過最終未有成事。紀惠最新再委託代理放售該全幢商廈，市值約7億元。



第一太平戴維斯表示，物業地盤面積約7,044平方呎，現批則面積約81,705平方呎，以現狀部份交吉及部份連現有租約出售，將於5月5日截標。物業為樓高約23層商業大廈，地下至10樓主要為零售商舖及餐廳，11至23樓則為辦公室。

目前租戶涵蓋醫療保健、美容、教育、專業服務及零售等多個多元行業，物業享有無遮擋開揚九龍公園及尖沙咀城市景觀，高層更可遠眺維多利亞港煙花景觀。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，現時市場上可供重建的尖沙咀商住土地儲備極為有限，上址屬近年少有放售的優質重建項目。物業已符合相關地政及城規要求，買家毋需再額外申請，既可大幅縮短發展周期，亦有助更精準掌握風險，項目重建後的回報率更有機會超過4厘。

佐敦柯士甸道83號柯士甸廣場。

翻查資料，佐敦柯士甸道83號柯士甸廣場全幢物業近年不時傳出成功賣出的消息。該廈2025年4月份推出放售，索價8.9億元，其後在同年9月份市傳5億元沽出，而在同年10月份又傳以6.2億元賣出。不過事隔不足半年，該全幢商廈再次於市場放售，意味過去兩次洽售未能成功。

2006年買入價4.5億

據悉，紀惠集團於2006年以4.5億元購入物業，即持貨逾18年，賬面獲利1.7億元。物業目前出租率約94%，每月租金收入逾240萬元。

紀惠集團行政總裁湯文亮。(羅君豪攝)