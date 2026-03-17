新地1.08億沽中半山帝景園三房　較樓市高峰作價再貴逾二千萬

新地（0016）旗下樓齡約32年的中半山豪宅屋苑帝景園，在樓市撤辣後折售其中2座及3座部份單位，項目近日以1.08億元沽出一伙三房單位，其成交價較在樓市高峰入市後撻訂離場的作價，高逾兩成。



資料指，是次成交為帝景園2座高層B室，實用面積1,806平方呎，屬三房間隔，在2026年2月獲一名施姓買家以1.08億元買入，呎價為59,801元。

新地（0016）旗下樓齡約32年的中半山豪宅屋苑帝景園。

較樓市高峰賣出價貴逾2000萬

值得留意的是，據差估署資料，2021年9月差估署樓價指數到達歷史高位398.1點，其後一直滑落至今逾兩成。而上述單位亦曾在2021年12月，即接近樓市高峰時曾獲一間名為「榮仲有限公司」以8,740萬元買入，惟最後未見有成功登記撻訂離場。

即是次帝景園2座三房成交價，較該名撻訂買家在接近樓市高峰入市時的成交價，大幅上升2,060萬元或23.6%。

新地（0016）旗下樓齡約32年的中半山豪宅屋苑帝景園。(黃偉倫攝)

獲不少名人入市 歌手莫文蔚逾8400萬買三房

事實上，帝景園亦獲不少名人入市。當中包括「亞洲天后」歌手莫文蔚，在今年6月斥資逾8,400萬元購入屋苑一伙三房連一個車位，成交呎價逾3.9萬元。另「電器大王」蒙民偉遺孀王蓓芬亦在去年6月購買兩伙帝景園，其中一伙成交價5,120萬元。

至於，「太子黨基金」私募股權投資公司博裕資本或相關人士亦在2023年3月以近1.2億元買入一伙2,141平方呎中層單位連車位，成交呎價約5.6萬元。