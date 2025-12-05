恒生創辦人何善衡孫女入市　7200萬買中半山豪宅帝景園低層三房

於1991年落成、樓齡約32年的中半山豪宅屋苑帝景園，發展商新地（0016）在樓市撤辣後，折售其中2座及3座部份單位。最新獲恒生銀行（0011）創辦人何善衡孫女何美婷以7,200萬買入一伙低層B室連一個車位，呎價近四萬元。



三房連車位7200萬沽

據資料指，是次成交為帝景園2座低層B室，實用面積1,806平方呎，屬三房間隔，在11月中旬7,200萬元連車位沽出，呎價39,867元。至於，新買家為何美婷（HO MAGDALENE MAI TING），與恒生銀行（0011）創辦人之一何善衡孫女何美婷同名，料為同一人。

另外，何美婷過去亦有買入新地旗下豪宅物業，曾在2008年以2,950萬元買入跑馬禮頓山三房單位，持貨10年，最終在2018年以4,800萬元沽出，帳面獲利1,850萬元或62.7%離場。

帝景園。(黃偉倫攝)

獲不少名人入市 歌手莫文蔚逾8400萬買三房

事實上，帝景園亦獲不少名人入市。當中包括「亞洲天后」歌手莫文蔚，在今年6月斥資逾8,400萬元購入屋苑一伙三房連一個車位，成交呎價逾3.9萬元。另「電器大王」蒙民偉遺孀王蓓芬亦在去年6月購買兩伙帝景園，其中一伙成交價5,120萬元。

至於，「太子黨基金」私募股權投資公司博裕資本或相關人士亦在2023年3月以近1.2億元買入一伙2,141平方呎中層單位連車位，成交呎價約5.6萬元。