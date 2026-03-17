陳小春斥1200萬購大埔工廈頂層戶　巨型平台及天台共逾萬呎｜多圖

工廈市場錄得名人成交個案。近年於內地發展的藝人陳小春，新近斥資1,200萬元購入大埔太平工業中心一個頂層特色單位，建築面積4,470平方呎，連逾一萬平方呎的巨型平台及天台，呎價約2,685元。上手業主長情持貨約22年，帳面勁賺1,150萬元或23倍走。



單位近4500呎 另設平台8000呎、天台3000呎

上述成交物業為太平工業中心1座頂層單位，升降機無法直達，需步行一層樓梯。單位建築面積4,470平方呎，外連面積超過8,000平方呎平台及逾3,000平方呎天台，呎價約2,685元。資料顯示，新買家以「陳泰銓（CHAN TAI CHUEN）」作登記。事實上，「陳小春」為其藝名，他原名陳小臻，並已於2020年改名為陳泰銓。

↓↓太平工業中心1座頂層單位↓↓

平台及天台共逾一萬呎 料陳小春購入作工作室

代理透露，該物業外連共逾一萬平方呎的超大平台及天台，規模「好誇張」。而陳小春居於大埔，熟悉該區環境，相信是次購入該單位，很大機會是用作工作室。

陳小春早年曾居於大埔，熟悉該區環境，相信是次購入該單位，很大機會是用作工作室。（符祥定攝）

上手早年僅50萬入手 物業升值23倍

至於原業主為一名用家，早於2004年以「平價」50萬元購入上述物業，一直自用作工作室以擺放藝術品。原業主持貨約22年，現易手帳面大幅獲利1,150萬元，物業期內升值達23倍。