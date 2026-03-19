宏安黃大仙薈淳首批50伙　折實均價18088元　開放式入場費398.8萬

宏安地產（1243）旗下黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳」公佈首張價單，提供50伙，整批折實平均呎價18,088元。入場單位為開放式間隔，實用面積209平方呎，折實售價398.8萬元。



戶型方面，首批提供50伙，涵蓋開放式、兩房至三房，當中開放式戶佔4伙，兩房佔42伙，三房佔4伙，實用面積209至520平方呎，扣除最高30%折扣優惠及1.2萬元學舍家俬優惠，折實售價398.8萬至828.8萬元起，折實呎價16,078元起。

入場單位屬2樓、3樓及5樓J室，實用面積209平方呎，屬開放式間隔，扣除最多30%折扣及學舍家俬優惠後，折實售價398.8萬元，呎價19,081元。

至於其他精選戶型，兩房戶2樓D室，實用面積360平方呎，折實售價578.8萬元，呎價16,078元；三房戶5樓G室，實用面積432平方呎，折實售價828.8萬元，呎價19,185元。

左起：宏安地產營業及市務部總經理黃文浩、宏安地產有限公司執行董事程德韻、宏安地產營業及市務部助理總經理陳永盟。（黃祐樺攝）

首批「淳速快住價」 周六收票、下周首輪開售

宏安地產執行董事程德韻形容首張價單為「淳速快住價」，定價參考九龍區近期新盤及短樓花，項目本周六接受認購登記及對外開放示範單位參觀，下周展開首輪銷售。至於後市方面，鑒於息口見頂、樓市撤辣，以及近期有不少投資者入市等，她認為屬樓市向好指標，目前是入市良機。

宏安地產營業及市務部助理總經理陳永盟表示，將為開放式單位提供學舍家俬優惠或1.2萬元家俬現金折扣。除照顧大手客需求外，另亦預留部份單位照顧個別用家及投資者。

薈淳昨日（18日）上載樓書，全盤195伙，標準樓層一梯10至11伙，共用兩部升降機。實用面積由200至679平方呎，戶型涵蓋開放式、兩房及三房單位，當中開放式佔38伙、兩房佔120伙、三房佔37伙，設連平台或連天台特色戶。

樓盤最細一伙為200平方呎，並配備一個22平方呎「的骰」平台，相等於一個普通露台的面積。項目預計關鍵日期2026年8月31日。

標準樓層一梯10至11伙，共用兩部升降機。

最細200呎連平台戶 設22呎「的骰」平台

當中，全盤實用面積最細單位為2樓K室，實用面積200平方呎，外連22平方呎平台，其面積相等於單位內一個22平方呎露台。至於，面積最大單位為23樓H室，實用面積679平方呎，連519平方呎天台，不設內置樓梯上落。

全盤實用面積最細單位為2樓K室，實用面積200平方呎，外連22平方呎平台，其面積相等於單位另內一個22平方呎露台。

開放式戶大門旁配入牆式鞋櫃、儲物櫃

項目提供三個無改動示範單位，以18樓E單位、18樓H單位及18樓J單位為藍本打造，涵蓋開放式、兩房及三房戶型。

當中18樓J室屬開放式設計，實用面積209平方呎，以「靈活多變」為設計核心，大門旁已配備入牆式鞋櫃及儲物櫃，客飯廳連接22平方呎露台，露台旁設有空調機平台，方便直接由露台檢查、清洗及維修空調機室外機。單位設有玻璃幕牆轉角窗以增加採光。

↓↓18樓J室示範單位↓↓

兩房全屋選用玻璃幕牆設計

另18樓E室屬兩房間隔，實用面積360平方呎，外接38平方呎露台及工作平台，全屋選用玻璃幕牆設計，增加採光提升室內通透感。客廳的長方形設計，配合「零走廊」設計空間，客飯廳分明，另連接開放式廚房。兩間睡房分立客廳兩邊，其中第一間睡房為木質牆身，配合梳妝枱與圓鏡，及預留2米特闊衣帽間。另一間睡房改為多功能工作及音樂藝術空間，融合書桌、鋼琴及藝術裝飾。

↓↓18樓E室示範單位↓↓

+ 1

三房套採「廳房歸邊」 日系簡約淺色調牆身

18樓Ｈ屬三房套間隔，實用面積520平方呎，飯廳連接38平方呎的露台及工作平台，單位採用「廳房歸邊」，全屋以玻璃幕牆設計，客飯廳設4.475米的特長玻璃幕牆，同時配合日系簡約風格的淺色調牆身。

主人房配備主人浴室，特設轉角窗設計進一步引光入室，其餘兩間睡房同樣採用轉角窗設計，可配置為孩子房、書房或健身室。

↓↓18樓Ｈ室示範單位↓↓