新世界尖沙咀漢口道項目動工　黃少媚：釋放土地儲備價值

新世界（0017）繼去年粉嶺馬適路及元朗南等住宅項目後，集團位於尖沙咀漢口道的商住項目最近亦已動工。項目提供約100伙住宅單位、商業及酒店等物業組合，最快於明年推出市場。



新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，集團積極釋放土地儲備價值，持續加強地產核心業務發展。尖沙咀漢口道商住項目動工，標誌集團釋放市區核心地段潛力邁出重要一步，集團將繼續專注地產本業，靈活把握市場機遇，推動業務穩健向前。

設約100伙住宅單位 另設酒店及商業部分

尖沙咀漢口道商住項目樓高27層，提供住宅、商業及酒店等多元化物業組合，設有獨立電梯大堂，總樓面面積約14萬平方呎。

當中住宅單位設於高層，涉及約100伙，部分單位可享九龍公園景觀，而部分單位則可享維港煙花景。酒店部分提供99間客房，為旅客帶來住宿選擇；其他樓面則可用作零售及餐飲等商業用途。