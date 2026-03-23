建灝大角咀映居暫收逾2100票　超購逾16倍　最快周內發售

由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀「foto+ 映居」，早前公布兩張價單提供122伙，發展商表示，項目暫收逾2,100票，以首兩張價單122伙計，暫超購逾16倍。又指該盤最快24小時內上載銷售安排，料周內發售。



建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目暫收逾2,100票，當中用家佔6成，另4成為投資者，有8成投資者有意買2伙或以上，將設大手客組別但仍會預留部分單位予用家。

夥利嘉閣推出按揭優惠吸客

為配合項目銷售，夥利嘉閣推出按揭優惠吸客，其中「foto+低息定按」計劃，年利率2.73厘，較現時主流3.25厘低逾半厘，每月供款額少近6%，另設3年或5年定息期選擇。另一按揭為「foto+靈活浮按」計劃，按息低至H加1.3厘，封頂息為P減2厘（P現為5.25厘），即實際按息現為3.25厘。按揭成數9成，年期30年，加上設有現金回贈及綠色按揭獎賞。

全盤122伙 設10伙連天台及平台戶

「映居」全盤122伙，實用面積由301至347平方呎。當中標準樓層一梯4至6伙，包括112伙標準單位，均採睡房連書房間隔，實用面積由338至347平方呎；另設6伙連天台特色單位，實用面積由338至347平方呎，以及4伙連平台特色單位，實用面積由301至345平方呎。