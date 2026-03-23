多圖｜柏傲莊I天台特色戶曝光！　屋苑III期逾500伙擬上半年推售

新世界（0017）及港鐵（0066）大圍站上蓋物業柏傲莊I，今日（23日）開放一伙現樓經裝飾天台特色戶予傳媒參觀，實用面積1,363平方呎，屬四房雙套連工作間間隔，以招標形式發售。發展商另透露，柏傲莊III已取得入伙紙，計劃於今年上半年重新推售，三房至四房河景戶有機會率先登場。



柏傲莊III接獲大量查詢 料上半年推售涉逾500伙

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，柏傲莊首兩期尚餘逾10伙單位待售，包括部分特色戶及中小型單位。至於柏傲莊III接獲大量查詢，已於今年2月份取得入伙紙，計劃於上半年重推，涉及逾500伙，涵蓋一房至四房。

由於柏傲莊III位置較前兩期佳，故河景單位比例更多，當中大部分屬三至四房大單位，這類單位有機會率先推售，屆時將開放現樓示位。

同類天台特色戶去年作價4680萬、呎售3.87萬

她續透露，是次開放的天台特色戶將招標發售，參考去年促成之同類型單位以4,680萬元售出，呎價達38,773元，創新界區一手分層住宅新高。她料，是次單位招標將再創記錄。

發展商今日開放一伙經裝飾連天台特色戶予傳媒參觀，位於第2座(2A)52樓B單位，實用面積1,363平方呎，屬四房雙套連工作間設計，樓高3.5米。

內設樓梯直達960呎天台 外望開揚河景

單位設計靈感來自紐約及倫敦等臨河豪宅，客廳及飯廳設計方正實用，飯廳擺放八人大理石餐桌，連接弧形沙發與地毯，客廳旁亦設有步入式藏酒間。客飯廳更連接面積56平方呎平台，將山景及河景引進室內。

除此之外，單位亦設面積960平方呎的特大天台，室內設獨立樓梯直達天台。天台可擺放大型戶外桌及戶外沙發，外望河景與城市天際線。

+ 5

+ 1

主人睡房採酒店布局 內設衣帽間

主人睡房以頂級酒店式布局為藍本，主人房可以三邊落床。旁邊的衣帽間衣櫃以酒店套房概念規劃。

單位亦設工作室、客房及兒童房

主人睡房旁的睡房以工作室作為布局，形成獨立的工作區域，書枱放置書架，方便整理各類文件與書籍。另一間睡房則以度假式套房概念設計，滿足屋主日常更衣、梳妝及靜休之需要，若有親友到訪時，亦可轉換為客房。

+ 12

最後一間睡房採柔和活潑的色調，可作為兒童房。睡床貼近窗邊，而牆身採天空與雲層為設計概念的特色油漆，將戶外景致延伸至室內。睡房內亦設有書枱及衣櫃，滿足休息、學習與收納。

配置一系列品牌家電

單位內設一系列品牌家電，包括嵌入式雪櫃連冰箱、嵌入式酒櫃、咖啡機、食物保溫櫃，亦設有雙頭氣體煮食爐、炒鑊氣體煮食爐、燒烤爐、微波焗爐、蒸爐、抽油煙機、洗衣機及乾衣機。此外，全屋亦設有智慧室內裝置。

+ 1

柏傲莊分三期發展

項目坐落沙田車公廟路18號，分為三期發展，共7座住宅大廈，共涉3,090伙。當中柏傲莊 I設兩座大廈，涉及783伙，包括一房至四房戶型，其中，約30%屬於一房單位、30%為兩房，40%為三房單位及特色單位。

大圍站上蓋柏傲莊。（盧翊銘攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。